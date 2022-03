NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Unter den Anbietern von Immobilienanzeigen im Internet sei Scout24 sein Favorit, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Plattformbetreiber habe das Potenzial, die Umsatzerwartungen zu übertreffen und sei auch mit Blick auf die Ausschüttungen an die Aktionäre attraktiv. Hinzu komme, dass die Aktien mit einem Abschlag zu denen der Wettbewerber bewertet seien./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 17:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

