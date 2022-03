PRAG (dpa-AFX) - Tschechien erwartet mehr finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union bei der Bewältigung des Flüchtlingszustroms aus der Ukraine. Das sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Donnerstag in Prag vor seinem Abflug zum EU-Gipfel in Brüssel. Erforderlich seien neue Programme sowie Flexibilität bei der Verteilung der bestehenden Fördermittel, forderte der liberalkonservative Politiker.

Tschechien gehöre zu den am stärksten betroffenen Ländern, obwohl es nicht an die Ukraine grenze, sagte der 57-Jährige. Nach Schätzung der Regierung in Prag sind bereits rund 300 000 Flüchtlinge in dem EU-Mitgliedstaat angekommen. Rund die Hälfte davon sind Kinder. Vier Fünftel der Erwachsenen sind Frauen. Die Unterbringung der Neuankömmlinge bereitet zunehmend Probleme.

Fiala sprach sich zudem dafür aus, Schlupflöcher bei den Sanktionen zu stopfen, die wegen des Angriffs auf die Ukraine gegen Russland verhängt wurden. Einem Stopp von Energielieferungen aus Russland erteilte er indes eine Absage. "Wir haben nicht genug alternative Lieferquellen - das betrifft nicht nur Erdöl, sondern auch Erdgas", betonte Fiala./hei/DP/mis