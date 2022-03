Der Luftfahrt-Zulieferer FACC AG hat das Hightech Werk in Kroatien im Dezmeber 2021 schrittweise in Betrieb genommen und plant bereits die nächste Ausbaustufe. Das Unternehmen stellt in der neuen Produktionsstätte Leichtbauteile für den Kabineninnenraum von Verkehrsflugzeugen und Business Jets her. "Mit einem Investitionsvolumen von 12,5 Mio. Euro für die erste Ausbaustufe ist das Projekt das größte Greenfield Investment außerhalb Österreichs in der Geschichte der FACC", sagt CEO Robert Machtlinger. Die Nähe zu Zagreb, das mit einer technischen Universität auch über hervorragend ausgebildete Arbeitskräfte verfügt, waren mit ein Grund für die Entscheidung zu diesem Standort, der auch gut an das ...

