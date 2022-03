Raguhn-Jessnitz (ots) -Die Nachrüstung von Klimaanlagen zur Erhaltung gesunder, schadstoff- und virenfreier Raumluft ist essentiell um das Wohlfgefühl, die Gesundheit oder aber die Qualität von Produkten zu gewährleisten - ob im Arbeitsumfeld, dem eigenen Zuhause oder öffentlich genutzten Gebäuden. AiroDoctor V10P-AC, das weltweit erste Einbau-Kit für Deckenkassetten ermöglicht es, mit wenig Aufwand Split-Klimaanlagen mit einem schlagkräftigen, antibakteriellen und antiviralen Photokatalyse-Modul auszustatten. Das Nachrüstsystem lässt sich problemlos für alle Modelle von Deckenkassetten kombinieren. Dieses hocheffektive und umweltfreundliche Luftreinigungsmodul sorgt dank zertifizierter und international patentierter UV-A-Photokatalyse-Technologie für saubere und gesunde Luft in Innenräumen - lüfterlos, wartungsarm und mit 50.000 Betriebsstunden extrem langlebig.Installation in wenigen MinutenDas Photokatalyse-Luftreinigungsmodul lässt sich mit einem Adapter ganz einfach extern an die vorhandene Deckenkassette anbringen. Der Betrieb des Photokatalyse-Moduls erfolgt anschließend automatisch und parallel zum Betrieb des Klimaanlage, ganz ohne Beeinträchtigung der Klimaleistung. Die verbrauchte Luft strömt während des Ansaugprozesses durch das Luftreinigungsmodul hindurch, beim Ausströmen wird die gekühlte oder aufgeheizte Luft gereinigt wieder in den Innenraum abgegeben. Außerdem erhältlich ist das AiroScience Kit: Diese zusätzlich eingebaute Luftsensorik erfasst CO2-Werte, Lufttemperatur, relative und absolute Feuchte, Enthalpie und Taupunkt. Eine Modbus-Schnittstelle zur Integration in gängige Haustechniksysteme wird ebenfalls angeboten."Unser Photokatalyse-Modul erfüllt die strengsten Anforderungen an Luftqualität in Innenräumen. AiroDoctor V10P-AC ist eine zukunftsweisende Lösung, um das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten langfristig sicherer zu machen", so Carsten Hermann, CEO der ScreenSource GmbH und Mit-Entwickler des AiroDoctorBewährte, hochwirksame Photokatalyse-TechnologieWie alle AiroDoctor-Luftreinigungslösungen arbeitet auch das Photokatalyse-Modul AiroDoctor V10P-AC auf Grundlage der hochwirksamen und gefahrlosen UV-A-Photokatalyse, einer zertifizierten und international patentierten Luftreinigungstechnologie. Diese zersetzt nachweislich 99,9 % der Krankheitserreger und Schadstoffe mit Hilfe von UV-A-Licht aus Hochleistungs-LEDs in Reaktion mit einem speziellen Katalysator aus Titandioxid (TiO2). Somit werden mit dem AiroDoctor Photokatalyse-Modul - anders als bei herkömmlichen Filtermethoden - Viren, Bakterien, schädliche Gase und andere gesundheitsgefährdenden Partikel nachhaltig eliminiert und unschädlich gemacht. Dabei entstehen keine schädlichen Beiprodukte.Die USPs des AiroDoctor Einbau-Kit V10P-AC auf einen Blick:- Geeignet für alle Hersteller und Modelle- Einfache und effektive Nachrüstung, geringer Installationsaufwand- Keine Beeinträchtigung der Klimaleistung- Geringe Wartungs- und Betriebskosten- Nachhaltige Aufrüstung mit mindestens 50.000 Betriebsstunden- Umweltfreundliche, zertifizierte und patentierte UV-A-LED Photokatalyse- Keine schädlichen Beiprodukte wie Ozon oder Formaldehyd- Zersetzung von 99,9 % der Krankheitserreger und Schadstoffe- Eingebaute Luftsensorik mit dem AiroScience KitPressekontakt:PIABO PR GmbH, Barbara Eienbach und Stephanie SteinE-Mail: airodoctor@piabo.netOriginal-Content von: AiroDoctor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162240/5179059