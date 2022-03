Unterföhring (ots) -- Science-Fiction-Serie basierend auf der gleichnamigen populären Videospiel-Reihe- Mit Pablo Schreiber ("American Gods") in der Rolle des legendären Master Chief- Ab dem 24. März auf Sky Q und Sky Ticket abrufbar und ab 25. März auf Sky Atlantic- "Halo" mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität abrufbar24. Februar 2022 - Die Paramount+ Original Serie "HALO (https://www.sky.de/serien/halo)" ist ab heute auf Sky Q und Sky Ticket abrufbar und ab dem 25. März immer freitags um 22.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sein, noch vor Start von Paramount+ in Deutschland.Über "HALO":Die Handlung von "HALO (https://www.sky.de/serien/halo)" spielt in dem Universum, welches 2001 mit der Veröffentlichung des ersten Spiels für Xbox® ins Leben gerufen wurde: Im 26. Jahrhundert kommt es zu einem epischen Konflikt zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung, den sogenannten Covenant.Neben Pablo Schreiber ("American Gods") als Supersoldat Master Chief gehören Natascha McElhone ("Californication") als Dr. Halsey, die brillante und undurchschaubare Schöpferin der Spartan-Supersoldaten und Jen Taylor ("Halo"-Videospiel-Reihe, RWBY) als Cortana, die fortschrittlichste KI der Menschheitsgeschichte und möglicherweise Schlüssel zum Überleben der menschlichen Rasse, zum Cast.In weiteren Rollen sind Bokeem Woodbine ("Fargo"), Shabana Azmi ("Fire"), Natasha Culzac ("The Witcher"), Olive Gray ("Half Moon Investigations"), Yerin Ha ("Reef Break"), Bentley Kalu ("Avengers: Age of Ultron"), Kate Kennedy ("Catastrophe"), Charlie Murphy ("Peaky Blinders"), Danny Sapani ("Penny Dreadful") zu sehen. Hinzu kommen Ryan McParland ("6Degrees"), Burn Gorman ("The Expanse") und Fiona O'Shaughnessy ("Nina Forever") als weitere Charaktere."HALO (https://www.sky.de/serien/halo)" ist eine der erfolgreichsten Videospiel-Reihen überhaupt und hat sich zu einem globalen Unterhaltungsphänomen entwickelt. Weltweit wurden mehr als 82 Millionen Exemplare verkauft und ein Gesamtumsatz von mehr als 6 Milliarden Dollar erzielt."HALO" wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert, die auf Paramount+ zu sehen sein wird. Die Serie wird von SHOWTIME® in Zusammenarbeit mit 343 Industries und Steven Spielbergs Amblin Television produziert. Als ausführende Produzenten sind Steven Kane, sowie Steven Spielberg, Darryl Frank und Justin Falvey für Amblin Television in Zusammenarbeit mit 343 Industries verantwortlich, sowie Regisseur Otto Bathurst und Toby Leslie für One Big Picture und Kyle Killen und Scott Pennington für Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O'Connor und Bonnie Ross fungieren als ausführende Produzenten für 343 Industries. Die Serie wird international von der Paramount Global Content Distribution vertrieben.Facts:Originaltitel: "HALO", Science Fiction Serie, USA 2022, 9 Episoden. Ausführende Produzenten: Steven Kane neben Steven Spielberg, Darryl Frank und Justin Falvey für Amblin Television zusammen mit 343 Industries, Regisseur Otto Bathurst und Toby Leslie für One Big Picture, und Kyle Killen und Scott Pennington für Chapter Eleven. Kiki Wolfkill, Frank O'Connor und Bonnie Ross fungieren als ausführende Produzenten für 343 Industries. Darsteller: Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Ryan McParland, Burn Gorman, Fiona O'Shaughnessy.Ausstrahlungstermine:"HALO (https://www.sky.de/serien/halo)" ist ab dem 24. März auf Sky Q und Sky Ticket abrufbar. 