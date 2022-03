Die SNB kann sich mit einem geldpolitischen Kurswechsel noch Zeit lassen. Allerdings wird man auch in der Schweiz nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag an den Negativzinsen festhalten können.Von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Schweizer Geldpolitik unverändert Vaduz - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) nimmt keine Änderung an ihrer Geldpolitik vor. Der Franken wird weiterhin als «hoch bewertet» bezeichnet. Dabei würde die gesamte Währungssituation und der Inflationsunterschied zum Ausland berücksichtigt. Deshalb behält sich die SNB weiterhin Devisenmarktinterventionen...

