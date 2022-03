Der deutsche Verpackungsproduzent Südpack und Clean Cycle, ein Family Office der niederländischen Unternehmerfamilie Last, haben sich an dem deutschen Recycler Carboliq beteiligt. Wie Carboliq-Geschäftsführer Christian Haupts gegenüber EUWID erklärte, haben die beiden Investoren eine Vereinbarung über eine langfristig angelegte Investition in die von Recenso entwickelte Carboliq-Technologie für das ...

