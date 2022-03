Einen Tenbagger im Depot - davon träumen viele Trader. Für einen Platz an der Spitze des Rankings der erfolgreichsten wikifolio-Trades reicht eine Verzehnfachung allerdings noch lange nicht. Ab einer Performance von 5000 Prozent mischt man hier ganz vorne mit. Den besten Drei gelang sogar noch mehr. Quelle: wikifolio.com Platz 3: 5368 Prozent Performance Mit einer Performance von 5368 Prozent gelang Thomas Mathis (ThomasMathis) der dritterfolgreichste wikifolio-Top-Trade aller Zeiten. Er verkaufte dafür am 04.01.2022 einen Teil der Tesla-Aktien aus seinem wikifolio Go with the Flow. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...