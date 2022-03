HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Ukraine-Konflikt und die daraus resultierende Kosteninflation sorgten dafür, dass die weitere Margenentwicklung schwer absehbar sei, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er gehe nach einem Austausch mit dem Management des Motorenbauers aber nicht davon aus, dass das schwierige Umfeld in diesem Jahr die Errungenschaften des vergangenen Jahres vollends überschatten werde./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:19 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

