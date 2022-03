MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Geschäftszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zwar sei der Umsatz unter den Erwartungen gewesen, die Ergebnisse hätten diese aber deutlich übertroffen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Top-Künstler wie Ed Sheeran, Genesis und Udo Lindenberg hätten für eine deutliche Erholung der Ticketverkäufe gesorgt. Einen präzisen Ausblick auf das laufende Jahr habe der Veranstalter und Ticketvermarkter aber nicht gegeben./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 08:51 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

CTS EVENTIM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de