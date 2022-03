DJ Notfallkommunikation mit SMS-Alarmierung und Benachrichtigung in Krisensituationen - In kritischen Situationen mit SMSup zuverlässig und kostengünstig alarmieren und informieren

Marly (pts023/24.03.2022/10:55) - Zivilschutzverbände, Gemeinden, Behörden und viele andere öffentliche Stellen sind verpflichtet, die Bevölkerung rechtzeitig über kritische Ereignisse zu informieren. Dazu zählen unter anderem nahende Unwetter, Hochwasser, Schadstoffe im Trinkwasser, extreme Luftverschmutzung und nicht zuletzt eine erhöhte radioaktive Strahlung.

Die dafür erforderlichen Alarmierungsketten sind seit Jahrzehnten dieselben, obwohl sich das Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger stark verändert hat. So könnte die permanente Flut an Informationen und Benachrichtigungen dazu führen, dass besonders wichtige Alarmierungen übersehen werden.

SMS-Alarmierung kann Leben retten

Wenn Zivilschutzverbände, Behörden oder andere öffentliche Einrichtungen die Bevölkerung zuverlässig über Unwetter, erhöhte Strahlenwerte oder andere Notfälle informieren wollen, ist die automatisierte SMS-Alarmierung das Mittel der Wahl. Denn - im Gegensatz zu Nachrichten oder Hinweisen auf Social-Media-Plattformen werden SMS immer wahrgenommen und gelesen. Und das völlig unabhängig von einer Internetverbindung.

Selbst, wenn ein Empfänger das Handy ausgeschaltet hat oder sich in einem Funkloch befindet, wird die SMS sofort zugestellt, sobald das Gerät wieder im Mobilfunknetz ist. Ein zusätzlicher Vorteil: Auch ältere Mobiltelefone oder sogenannte Tastenhandys können problemlos SMS empfangen, da dafür kein Messenger notwendig ist.

Aus diesem Grund nutzen bereits viele Zivilschutzverbände und auch Rettungsdienste die SMS-Alarmierung. Neben der hohen Zuverlässigkeit punktet der automatisierte Versand nämlich auch mit einer besonders schnellen Zustellung - und das kann zum Beispiel bei Rettungseinsetzen, wo es auf Sekunden ankommt, Leben retten.

Weitere Vorteile für öffentliche Einrichtungen

Mit der SMS-Alarmierung für öffentliche Einrichtungen von SMSup https://smsup.de profitieren sowohl die Einrichtungen als auch die Bevölkerung auf viele verschiedene Arten. So ist es zum Beispiel möglich, Gemeindeversammlungen, Müllabfuhrtermine, Bürgerinitiativen, Blutspendeaktionen, Impftermine usw. automatisiert per SMS bekanntzugeben und so mehr Menschen zuverlässig zu erreichen - vor allem jene, die nur selten das schwarze Brett ihrer Gemeinde zu sehen bekommen.

Die SMS-Alarmierung von SMSup kann selbstverständlich auch Postwurfsendungen ersetzten. Das spart Zeit, reduziert die Kosten und schont die Umwelt, da sowohl die Produktion als auch der Transport zu den einzelnen Haushalten entfällt.

Alle Informationen über die SMS-Alarmierung finden Sie unter dem folgenden Link: https://smsup.de/sms-loesungen/ sms-alarmierung-benachrichtigung

Über SMSup SMSup ist ein Schweizer SMS-Dienstleister mit Hauptaugenmerk auf KMU. Unternehmen können mit der anwenderfreundlichen, intuitiven SMS-Plattform ganz einfach Terminerinnerungen, Benachrichtigungen, Marketing-SMS und 2FA-SMS versenden und ihr Kundenkonto per Mausklick mit ihrem Google- oder Outlook-Kalender verknüpfen. Für IT-affine Unternehmen und Softwareentwickler steht eine umfangreiche API zur Verfügung.

