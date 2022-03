Nur eine Richtung kennt heute CureVac. Denn der Kurs springt satte rund drei Prozent in die Gewinnzone. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur CureVac-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünf Prozent. Bei 18,42 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich steht dieser Indikator bei 36,77 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...