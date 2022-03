Wir werden abwarten müssen, was genau die USA und die EU heute und morgen in Bezug auf weitere Maßnahmen und Sanktionen gegen Russland beschließen werden. Es wird erwartet, dass die USA zusätzliche Sanktionen ankündigen werden, aber die EU will keine großen neuen Sanktionen einführen. Alles in allem dürfte der Euro weiter unter Druck bleiben, meinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...