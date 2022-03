Die EnBW-Tochter Mobile Schlammentwässerung GmbH (MSE), das Wasser- und Abwasserunternehmen Gelsenwasser und die Deutschland-Tochter des schwedischen Recyclers Easymining kooperieren bei der Phosphor-Rückgewinnung. Wie MSE in der vergangenen Woche mitteilte, soll die geplante Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage von EnBW in Walheim einer der ersten Standorte Europas sein, an der das Ash2Phos-Verfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...