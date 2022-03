BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke will die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zum Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Deutschland sei bisher auf Extremwettereignisse wie im vergangenen Sommer "nicht ausreichend vorbereitet", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei der Vorstellung eines Maßnahmenpakets zur Klimaanpassung. Sie befürchte, dass die heißen und trockenen Sommer der vergangenen Jahre nur "Vorboten einer neuen Realität" seien. Die bisherigen Vorsorgemaßnahmen würden dieser Realität nicht gerecht, erklärte die Grünen-Politikerin.

Lemke hatte zuvor ein sogenanntes Sofortprogramm vorgelegt, das bis 2026 zusätzliche 60 Millionen Euro des Bundes vorsieht, um Städte und Gemeinden in Deutschland für Extremwettereignisse der Zukunft zu rüsten. Kernpunkte des Programms sind eine deutliche Ausweitung der Beratungsangebote zur Klimaanpassung und die Schaffung von mehr als 100 neuen Stellen für sogenannte "Klimaanpassungsmanager" bis Ende des Jahres. Diese Fachkräfte sollen in den Verwaltungen in Deutschland angesiedelt werden und Klimaanpassungspläne erarbeiten und umsetzen. Das Sofortprogramm sei "der Auftakt zu einer systematischen, umfassenden und vorsorgenden Anpassungspolitik in Deutschland", betonte die Politikerin.

"Bis zur Mitte der Legislaturperiode" plane ihr Ministerium außerdem ein neues Klimaanpassungsgesetz, das - ähnlich wie beim Bundesklimaschutzgesetz - auch für die Klimavorsorge messbare Ziele verankern soll. Darauf hatten sich die Regierungsparteien von SPD, Grünen und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt.