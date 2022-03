Die Aktie von zur Rose ist am Donnerstag heftig unter Druck geraten. An der Schweizer Börse verliert das Papier derzeit mehr als zehn Prozent. Zwischenzeitlich war das Minus sogar noch größer. Auslöser war die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2021. Im Sog von Zur Rose verlieren auch die Papiere des Wettbewerbers Shop Apothke deutlich.Der operative Verlust und der Nettoverlust von zur Rose seien höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...