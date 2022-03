Ein Artikel zu California Cultured über im Labor hergestellte Schokolade wurde im Magazin "The Atlantic" veröffentlicht

Vancouver, British Columbia, 24. März 2022 - CULT Food Science Corp. ("CULT" oder das "Unternehmen") (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investmentplattform mit ausschließlichem Fokus auf die zelluläre Landwirtschaft, die die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die globalen Krisen der Massentierhaltung und der Aquakultur zu bieten, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen California Cultured kürzlich in einem Artikel (der "Artikel") des Magazins The Atlantic ("The Atlantic") vorgestellt wurde. Der Artikel mit dem Titel "Silicon Valley Is Coming for Your Chocolate: One day, the cocoa in beloved treats might come from a petri dish" (Silicon Valley will Ihre Schokolade: Eines Tages könnte der Kakao in geliebten Leckereien aus der Petrischale stammen), befasste sich mit der sich entwickelnden Lebensmittelindustrie und der Umwandlung der Produktion von Kakao- und Schokoladenartikeln, bei der California Cultured eine führende Rolle spielt. Der Artikel kann über den folgenden Link abgerufen werden: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/02/lab-made-chocolate-silicon-valley/622888/

In dem Artikel erörtert die Autorin Larissa Zimberoff die Entwicklung der Lebensmittelproduktion, einschließlich Kakao, einer großen Kategorie der Lebensmittelindustrie. Sie bestätigt auch, dass sie einige der Produkte probiert hat, die California Cultured in seinem Labor in Davis, Kalifornien entwickelt, und beschrieb sie wohlwollend als "cremig und süß". California Cultured konzentriert sich auf die Herstellung von Schokoladeprodukten, die identisch in Geschmack, Konsistenz und Geruch mit gängigen Schokoladeprodukten sind, die von den umstrittenen Kakao-Farmen der Welt stammen. Das Portfoliounternehmen von CULT setzt sich für eine nachhaltigere Lebensmittelindustrie ein und ist optimistisch, dass die durch den Artikel gewonnene Aufmerksamkeit seine Initiative vorantreiben wird.

Insgesamt will California Cultured die Verbraucher weltweit über die Gefahren aufklären, die mit der Fortsetzung der traditionellen Kakaoproduktion verbunden sind. Der Kakaoanbau führt zu einer massiven Abholzung der Wälder und die derzeitige Struktur der Branche beutet die Kakaobauern aus und fördert die Kindersklavenarbeit. CULT und California Cultured sind sich einig in ihrer Überzeugung, dass die zellbasierte Landwirtschaft der Weg in die Zukunft ist und einen Großteil der weltweiten Nahrungsmittelproduktion ablöst, die nicht gut für Mensch, Land und Umwelt ist. Als Teil seiner globalen Vision, den Zugang zur Zukunft der Lebensmittel zu verbessern, hat CULT Anfang dieses Jahres eine strategische Investition in California Cultured abgeschlossen.

Kommentar des Managements

"Die Tatsache, dass das Portfoliounternehmen von CULT, California Cultured, in The Atlantic gewürdigt wird und die Leser sich für seine Mission engagieren, ist eine unglaubliche Bestätigung für das Unternehmen und für eine Zukunft, in der Lebensmittel ohne die Notwendigkeit hergestellt werden, Tieren, Menschen oder dem Land zu schaden. Wir sind angespornt von California Cultured und deren Hartnäckigkeit, etwas zu verändern. Wir glauben, dass zellbasierte Lebensmittel das Potenzial haben, die Welt auf vielfältige Weise zu verändern, und CULT hofft, dass ein Artikel wie dieser in The Atlantic dazu beitragen wird, die Wahrnehmung von zellbasierten Lebensmitteln zu verändern und das Verständnis für die zellbasierte Landwirtschaft weltweit zu verbessern," meinte Lejjy Gafour, President von CULT.

