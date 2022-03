Die Geschäftszahlen für 2021 spiegeln die Herausforderungen der Wandlung vom Anlagenbauer zum Zell- und Modulproduzenten des Schweizer Photovoltaik-Herstellers wider. Der Nettoumsatz reduzierte sich auf 39,9 Millionen Euro, was zu Verlusten beim Jahresergebnis führte. Dennoch ist Meyer Burger weiterhin liquide und will mit einem neuen Modell den Ausbau seiner Produktionsstandorte in Deutschland und USA beschleunigen.2021 war für Meyer Burger ein Jahr mit einschneidender Veränderung: Aus dem Schweizer Anlagenbauer ist ein Hersteller von Heterojunction-Solarzellen und -Solarmodulen geworden. Der ...

