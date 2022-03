Unterföhring (ots) -Süße Ostereier in SAT.1: In "Das große Promibacken - Osterspezial" treten am Karfreitag, 15. April 2022, um 17:15 Uhr erstmals sechs erfahrene prominente Hobbybäcker:innen in Dreierteams gegeneinander an. Moderatorin Marijke Amado, Olympia-Sieger Julius Brink undModel Franziska Knuppe gegen Sänger und Entertainer Ross Antony, Sängerin Stefanie Hertel undHandball-Weltmeister Pascal Hens - alle sechs haben bereits bei "Das große Promibacken" an unterschiedlichen Staffeln teilgenommen, Franziska Knuppe gewann 2020 die fünfte Staffel.Teamwork ist gefragt, denn beim Osterspezial werden die Jury-Punkte Gruppenweise vergeben. Die prominenten Trios erstellen gemeinsam eine prächtige Ostertafel, auf der sie die Gebäcke präsentieren - Deko inklusive.Stefanie Hertel: "Es fühlt sich total gut an, endlich wieder hier zu sein!"Franziska Knuppe: "Ich glaube, dass die Erwartungshaltung ein bisschen größer ist - auch von meinem Team, weil ich ja 2020 gewonnen habe."Julius Brink: "Es gibt nichts Besseres, als für eine gute Sache zu backen."Ross Antony: "Es ist so ein geiles Gefühl, in der Küche zu stehen und megatolle, wunderschöne Osterkuchen zu backen."In der ersten Aufgabe "Unser Oster-Ensemble" fordern die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs von jedem Team jeweils zwei Torten in Lämmchen-, Hasen- und Osternest-Optik. In der technischen Prüfung "Süße Küken-Parade" müssen die prominenten Osterbäcker:innen frisch geschlüpfte Küken aus Cakepop-Masse herstellen und Schokolade perfekt temperieren, um eine zerbrochene Eierschale herzustellen. Eine opulent ausdekorierte vierstöckige Ostertorte pro Team bildet die Krönung des Festtags-Specials. Das Sieger:innentrio erhält 10.000 Euro für einen guten Zweck und den goldenen Cupcake. Moderiert wird "Das große Promibacken - Osterspezial" von Enie van de Meiklokjes."Das große Promibacken" digital: Alle Infos, Highlights und Rezepte auf www.das-grosse-promibacken.de sowie @dasgrossebacken auf Instagram sowie auf Facebook.Zuvor werden in SAT.1 die Öfen um 16:20 Uhr beim "Osterspezial Promis backen privat - Die Lieblingsrezepte von Jasmin Wagner und David Odonkor" angeheizt."Das große Promibacken - Osterspezial", produziert von Tower Productions - am Freitag, 15. April 2022, um 17:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5179374