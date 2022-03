DJ Ampel-Koalition will Stilllegung von Kohlekraftwerken vorerst aussetzen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Regierungskoalition will die Stilllegung von Kohlekraftwerken vorerst aussetzen, um dadurch Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Das vereinbarten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP. Die Parteien erklärten allerdings, dass man "idealerweise" am Ziel Kohleausstieg bis 2030 festhalte.

"Wir wollen den Gasverbrauch in der Stromerzeugung kurzfristig reduzieren, indem wir möglichst die Kohlekraftwerke länger in der Sicherheitsbereitschaft halten", heißt es in einem Ergebnispapier zum Treffen des Koalitionsausschusses. "In diesem Rahmen kann die Stilllegung von Kohlekraftwerken nach Überprüfung durch die Bundesnetzagentur bis auf weiteres ausgesetzt werden."

Man werde zusammen mit Bundesnetzagentur und Kraftwerksbetreibern die Beschaffung und Reservebildung bei Kohle und die Diversifizierung der Lieferketten vorantreiben.

Der Beschluss ist Teil des milliardenschweren Entlastungspakets, mit dem die Koalition die Bürger wegen der gestiegenen Energiepreise in Folge des Ukraine-Kriegs unterstützen will.

