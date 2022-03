Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, erweitert sein ETF-Angebot für klimabewusste Anleger, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bereits 2020 hat Amundi als einer der ersten Vermögensverwalter ETFs auf SRI-Indizes ohne fossile Brennstoffe lanciert. Von nun an bilden alle neun Amundi SRI-ETFs mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 12 Milliarden Euro (+120% im Vgl. zum Vorjahr) MSCI SRI Filtered PAB-Indices ab. Damit hat Amundi sein ETF-Angebot auf SRI-Indizes noch klimabewusster gemacht. ...

