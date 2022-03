BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat vor dem Sondergipfel in Brüssel mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beraten. Das Weiße Haus teilte nach dem Treffen in Brüssel am Donnerstag mit, Thema sei "der grundlose und ungerechtfertigte Einmarsch Russlands in die Ukraine" gewesen. Biden und Stoltenberg hätten außerdem die laufenden Bemühungen der Nato "zur Abschreckung und Verteidigung gegen jegliche Aggression" erörtert. Begrüßt hätten sie die Unterstützung der Bündnispartner für die Regierung und das Volk der Ukraine.

Biden war am Mittwochabend in Brüssel gelandet. Dort stehen für ihn wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine neben dem Nato-Gipfel noch zwei weitere Spitzentreffen auf dem Programm. In der belgischen Hauptstadt beraten sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU sowie der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7). Die Verbündeten wollen über weitere Unterstützung für die Ukraine und neue Maßnahmen gegen Russland beraten. Am Freitag will Biden weiter nach Polen reisen./nau/DP/mis