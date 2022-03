Normalerweise dreht es sich auf boersengefluester.de in erster Linie um Aktienkurse und Bewertungskennzahlen. Da machen wir auch bei unserer Berichterstattung um die DFV Deutsche Familienversicherung keine wirkliche Ausnahme. Bemerkenswert finden wir es aber doch, dass das vergleichsweise junge Versicherungsunternehmen den Geschäftsbericht 2021 erstmals um einen Nachhaltigkeitsbericht erweitert hat. Immerhin 16 Seiten des jetzt veröffentlichten Jahresreports ... The post DFV Deutsche Familienversicherung: Projekt 22 gestartet appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...