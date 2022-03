Beim Ausbau ihres Netzes von Paket-Abholautomaten setzt die Deutsche Post DHL verstärkt auf Bahnhofsstandorte. Der Bonner Konzern verkündete am Donnerstag eine Kooperation mit der Deutschen Bahn, der zufolge 800 sogenannte Packstationen unweit der Gleise installiert werden - der Großteil von ihnen soll schon dieses Jahr einsatzbereit sein.Ein erster neuer Automat ging kürzlich am Leipziger Hauptbahnhof in Betrieb. Derzeit hat DHL bereits rund 100 Packstationen an Bahnhöfen, nun wird die Zusammenarbeit ...

