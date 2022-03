Vaduz (ots) -Aufgrund der seit längerem ausgebliebenen Niederschläge und der nun seit Februar anhaltenden Trockenperiode herrscht in Liechtenstein eine erhebliche Waldbrandgefahr (Stufe 3). Es gilt deshalb ein bedingtes Feuerverbot im Freien!Seit längerem sind bei uns keine nennenswerten Niederschläge mehr gefallen. In Zusammenhang mit dem anhaltenden sonnigen Wetter herrscht deshalb Trockenheit. Als Folge davon ist die Waldbrandgefahr im ganzen Land erheblich (Stufe 3 von 5). Vor allem in den tieferen und mittleren Höhenlagen sind der Waldboden und die Vegetationsschicht sehr trocken. Der Wetterbericht sagt für die nächsten Tage zudem sonniges und warmes Wetter voraus. Im Freien gilt deshalb ab sofort ein bedingtes Feuerverbot! Das heisst, dass nur noch die offiziellen festeingerichteten Grillstellen verwendet werden dürfen und dies nur mit der gebotenen Vorsicht.Verhaltensempfehlungen:- Grillieren im Freien nur noch auf festeingerichteten Feuerstellen mit der angebrachten Vorsicht toleriert oder das Feuern im Freien ganz unterlassen.- Brennende Zigaretten und Zündhölzer nie wegwerfen.- Feuer laufend überwachen und allfälligen Funkenwurf sofort löschen.- Grill-/Feuerstellen und deren Umgebung nur im absolut gelöschten Zustand verlassen.- Bei starken und böigen Winden auf Feuer im Freien unbedingt verzichten.Im Falle eines Waldbrandes:- Melden Sie Waldbrände sofort über Telefon 118.- Feuer schnellstmöglich löschen.Aktuelle Waldbrandgefahr für Liechtenstein:www.waldbrandgefahr.chwww.naturgefahren.chMeteoschweiz-AppPressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzStephan WohlwendT +423 236 64 04Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100887001