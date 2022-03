NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 108 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhändler profitiere von der allgemeinen Kosteninflation und von einem auf kurze Sicht knappen Angebot, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank seines Vertriebssystems habe das Unternehmen die Möglichkeit zur Weitergabe der steigenden Preise an die Kunden./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A1DAHH0

