Berlin (ots) -Im Klageverfahren von McDonald's gegen die seit Anfang des Jahres in Tübingen geltende Verbrauchssteuer für Einweg-to-go-Verpackungen wird es ernst: Am 29. März findet die Verhandlung am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim statt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begleitet die Verhandlung mit einer Aktion vor dem Gerichtsgebäude. Die DUH sieht die Tübinger Verpackungssteuer als Erfolgsmodell, das deutschlandweit Einzug halten sollte. Vom Fastfood-Riesen McDonald's fordert die DUH deutschlandweit den Umstieg auf umweltfreundliche Mehrwegverpackungen.Vor Ort steht die Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz für Interviews zur Verfügung. Die bildstarke Aktion bietet sich vor allem für Foto- und Filmredaktionen an.Matthias WalterPressesprecherDatum:Dienstag, 29. März 2022Ab 9:00 Uhr: Aktion vor Ort und Möglichkeit für Interviews10:00 Uhr: VerhandlungsbeginnOrt:Vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-WürttembergSchubertstraße 1168165 MannheimPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5179647