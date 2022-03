DGAP-Ad-hoc: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

SYNLAB AG beschließt Rückkauf von Aktien zur Bedienung von Beteiligungsprogrammen



24.03.2022 / 14:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SYNLAB AG beschließt Rückkauf von Aktien zur Bedienung von Beteiligungsprogrammen Der Vorstand der SYNLAB AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, Aktien der Gesellschaft im Rahmen von Aktienrückkaufprogrammen zu erwerben, um diese an Mitarbeiter und/oder Organmitglieder der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen unter den langfristigen Anreizprogrammen und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen zu liefern. Die Gesellschaft beabsichtigt, mindestens einmal jährlich die maximal hierfür erforderliche Anzahl von Aktien zu bestimmen und entsprechende Aktienrückkaufsprogramme zu initiieren. Zudem hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ein Aktienrückkaufprogramm 2022 zum Rückkauf von bis zu 660.566 Aktien der Gesellschaft mit einer Laufzeit vom 1. April 2022 bis zum 30. Juni 2025 beschlossen. Der Umfang des Aktienrückkaufprogramms 2022 wurde auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung erfolgten Zuteilungen an bzw. der erklärten Beitritte von Berechtigten zu den Beteiligungsprogrammen der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen bestimmt. Dem Aktienrückkaufprogramm 2022 ist ein maximaler Betrag von EUR 16.514.150,00 (ohne Erwerbsnebenkosten) zugewiesen. Das Aktienrückkaufprogramm 2022 wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt. 24.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

