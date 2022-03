SHANGHAI (IT-Times) - Das chinesische E-Commerce- und Logistik-Netzwerk JD.com hat heute angekündigt, in die Tochtergesellschaft JD Logistics zu investieren. JD.com Inc. (Nasdaq: JD); Anbieter von Supply-Chain-Technologie und -Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass JD Logistics Inc. eine Platzierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...