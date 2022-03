Akkus von E-Autos könnten dank Quantentechnologie künftig in Sekunden statt in Stunden geladen werden - wie jetzt eine Studie aus Südkorea nahelegt. Wann eine solche Quantenbatterie in Elektroautos Realität wird, steht aber in den Sternen. Der Begriff Schnellladestation könnte mit Quantentechnologie eine neue Dimension bekommen. Quantenakkus gelten als vielversprechend für hohe Ladegeschwindigkeiten und die Speicherung von Energie - bisher allerdings nur in der Theorie. Im Januar war Forscher:innen immerhin ein Nachweis der Superabsorption in einem Proof-of-Concept-Gerät gelungen. Dieses quantenmechanische Prinzip ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...