Paion zaubert heute einen Blitzstart auf's Parkett. So wird der Kurs aktuell rund fünf Prozent nach vorne geschoben. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 1,40 EUR hingeblättert werden. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Paion, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn Paion kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 1,34 EUR ausgelotet. Bei Paion geht es jetzt also besonders hoch her!

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...