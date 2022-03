-- BridgeTower kündigt AVAX Staked Digital Asset Security auf Avalanche an --

BridgeTower Capital, ein innovatives Unternehmen zur globalen Vernetzung von Blockchain-Märkten, gründet Partnerschaft mit Securitize, dem führenden Anbieter von Wertpapieren für digitale Vermögenswerte, um die BridgeTower Global Platform mit einem Angebot für zugelassene Märkte zu starten. Weiterhin wird BridgeTower eine Staked Digital Asset Security (SDAS) anbieten, die in einem Avalanche-Subnetz laufen wird.

In Zusammenarbeit mit Securitize, seinem digitalen Transferagenten, wird BridgeTower diese Produkte über eine nahtlose Benutzeroberfläche anbieten. Anleger müssen lediglich eine Securitize iD erstellen, für die ihre Identität gemäß den US-amerikanischen Regulierungsstandards überprüft wird. Anschließend können sie in Angebote des gesamten BridgeTower-Ökosystems sowie in die hauseigenen Angebote von Securitize investieren, wobei auch Anteile an privaten Unternehmen und institutionellen Fonds erworben werden können.

Die Transaktionen werden über Smart Contracts abgewickelt, wobei regulierte Treuhänder für Transparenz bei der Besicherung von Vermögenswerten mit Chainlink Proof of Reserve, der marktführenden Blockchain-Oracle-Lösung zur Prüfung von On-Chain- und Off-Chain-Rücklagen. Durch den Einsatz von Chainlink Proof of Reserve zur Verifizierung der Besicherung von Wrapped Token im gesamten Multi-Chain-Ökosystem werden die zugelassenen Märkte von BridgeTower die Liquidität von Vermögenswerten in vielen der weltweit bedeutendsten Blockchains freisetzen.

Die zugelassenen Märkte von BridgeTower sollen DeFi-Finanzprodukte wie maßgeschneiderte Blockchain-Einsatzchancen, Token-Swaps und die NFT-Entwicklung mit Kunst-, Entertainment- und Sportprojekten umfassen, um nahtlose, institutionell kompatible Produkte anzubieten.

Seine mehr als 5.000 eigenen Staking Nodes betreibt BridgeTower mit erneuerbare Energien, um die CO2-Bilanz zu reduzieren. BridgeTower zählt bereits jetzt zu den führenden Anbietern von Proof-of-Stake-Infrastruktur für führende Layer-1-Blockchains und Web-3.0-Unternehmen und hat in den letzten Jahren durch Partnerschaften und Investitionen sein schnell wachsendes Foundational Staking- und DeFi-Geschäft aufgebaut.

"Wir bringen den Wert innovativer Blockchain-Staking- und DeFi-Produkte nahtlos zu den institutionellen Anlegern", erklärte BridgeTower-CEO Cory Pugh. "Wir haben intensiv auf Innovationen und die Einführung regulierter Prozesse hingearbeitet, um durch den Einsatz unserer Staking- und DeFi-Produkte in zugelassenen Märkten ein konformes Gateway für Institutionen zu schaffen, die sich an der schnell wachsenden Blockchain-Chance beteiligen möchten."

"Bei den Institutionen besteht eine starke Nachfrage nach DeFi-Möglichkeiten, jedoch hat sie der Mangel an sicheren Orten, die dafür zur Verfügung stehen, bisher von einer Beteiligung abgehalten. Da Securitize von nun an durch On-Chain-Attestierungen sowie durch unsere Zusammenarbeit mit Avalanche zum Aufbau eines Permissioned-Subnetzes Permissioned DeFi anbietet, steht nun endlich der Zugang zum regulierten DeFi offen", betonte Jamie Finn, Präsident und Mitbegründer von Securitize. "Die BridgeTower geschaffene global integrierte Plattform öffnet nun mehr Institutionen den Weg für einen vertrauensvollen Markteinstieg."

START VON AVAX STAKED DIGITAL ASSET SECURITY

"Avalanche hat sich schnell zur bevorzugten Anlaufstelle für Institutionen entwickelt, die Zugang zu Innovationen erhalten möchten, die ein dezentralisiertes Finanzwesen mit sich bringt, und die ihr eigenes Fachwissen zur Schaffung von Produkten und Ökosystemen mit On-Chain-Werten einbringen möchten. Es freut mich, dass BridgeTower und Securitize ihr Engagement in der Avalanche-Community erweitern und Anwendungen für institutionelle Kunden entwickeln", erklärte John Nahas, VP of Business Development bei Ava Labs.

Die neueste Produktinnovation von BridgeTower ist eine Staked Digital Asset Security. Das neue Wertpapier beinhaltet eine Staking-Prämie und kann nach einem Jahr Haltedauer im Permissioned Market gehandelt werden. Das AVAX Staking Security Token repräsentiert gestakte AVAX und verwendet Smart Contracts, um gestakte Utility Tokens auf der Avalanche Chain zu prägen und über ein Subnetz laufen zu lassen. Damit wird ein singuläres digitales Wertpapier für institutionelle Anleger geschaffen, das die Verwaltung von KYC, Whitelisting, Cap-Table-Management und Reporting ermöglicht. BridgeTower wird noch in diesem Jahr weitere Produkte auf den Markt bringen.

Die Digital Staking Asset AVAX Security wird auch über das Securitized Markets Alternative Trading System angeboten und steht damit einer breiten Palette von akkreditierten Investoren zur Verfügung. Derzeit nehmen mehr als 400.000 Anleger an Securitize Markets teil. Es wird erwartet, dass die AVAX Staked Digital Asset Security und andere institutionelle Staking-Wertpapiere demnächst auch auf Layer 1-, Web 3.0- und möglicherweise auch weiteren Börsen angeboten werden.

"Wir sehen in diesem Produkt ein einzigartiges Wertpapier von hoher Attraktivität für institutionelle Anleger, die sich ein reguliertes, globales Wertpapier wünschen, um am dramatisch wachsenden Blockchain-Proof-of-Stake-Markt teilzunehmen", fügte Pugh hinzu. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Securitize und Avalanche und über die hohe Expertise, die sie als Branchenführer in ihren jeweiligen Bereichen mitbringen."

Über BridgeTower

BridgeTower Capital hat eine globale Plattform entwickelt, die es ermöglicht, in einzigartiger Weise Produkte auf den eigenen zugelassenen Märkten anzubieten, um Institutionen einen nahtlosen Zugang zu Staking, DeFi, NFT und Web 3.0 zu ermöglichen. BridgeTower betreibt mehr als 5.000 eigene Staking Nodes und nutzt dazu Server, die zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Ein erheblicher Teil der Erträge aus diesen Produkten wird reinvestiert, um die Infrastruktur und das Vermögen von BridgeTower kontinuierlich zu vergrößern. BridgeTower ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Singapur und Niederlassungen in der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Die ermöglicht dem Unternehmen, in den für die globale Wirtschaft wichtigsten Jurisdiktionen rechtskonform zu agieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bridgetowercapital.com.

Über Securitize

Securitize ist Unternehmen für den Handel mit Wertpapieren für digitale Vermögenswerte, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Interessengruppen den Zugang zu Investitionen in und den Handel mit alternativen Anlagen zu ermöglichen und Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung, Aktionärsverwaltung und Bereitstellung potenzieller Liquidität zu unterstützen. Securitize hat als erstes Unternehmen eine vollständig digitale End-to-End-Plattform für die Ausgabe, Verwaltung und den Handel von Wertpapieren mit digitalen Vermögenswerten entwickelt, die mit dem bestehenden US-amerikanischen Rechtsrahmen vereinbar ist und an der über 1,2 Millionen Anlegerkonten und 3.000 Unternehmen teilnehmen. Securitize setzt sich aus Securitize, Inc. und seinen Tochtergesellschaften Securitize, LLC (ein bei der SEC eingetragener Transferagent), Securitize Capital, LLC, Securitize Markets, LLC (ein bei der SEC eingetragener Broker-Dealer, Mitglied von FINRA und SIPC und Betreiber des alternativen Handelssystems des Unternehmens) sowie Pacific Stock Transfer zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.securitize.io.

Über Avalanche

Avalanche ist die gemessen in Time-to-Finality schnellste Smart-Contracts-Plattform der Blockchain-Branche. Avalanche ist unglaublich schnell, kostengünstig und umweltfreundlich. Jede Smart-Contract-fähige Anwendung, die auf Avalanche durchgeführt wird, erhält die Chance, die Konkurrenz zu schlagen. Sind Sie noch skeptisch? Erleben Sie es heute noch selbst mit einer App auf Avalanche.

Securitize Offenlegungen

Auf dem Securitize Markets ATS angebotene Wertpapiere wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und dürfen nicht ohne Registrierung oder eine gültige Befreiung von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Die hier aufgeführten Vermögenswerte, wie z. B. digitale Vermögenswerte oder Token, die die Blockchain nutzen, sind spekulativ, bergen ein hohes Risiko, sind in der Regel illiquide, haben möglicherweise keinen Wert, verfügen über eine begrenzte regulatorische Sicherheit, unterliegen potenziellen Marktmanipulationsrisiken und können Anleger einem Kapitalverlust aussetzen. Blockchain-Investitionen sind mit einem Grad von Risiko verbunden, der sich von dem traditioneller Märkte unterscheiden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem das Risiko der regulatorischen Unsicherheit, der Marktübernahme, der Marktmanipulation, des Marktaustritts, der Preisvolatilität und der Sicherheit. Investitionen in Privatplatzierungen, insbesondere Start-up-Investitionen, sind ebenfalls spekulativ und mit einem hohen Risiko behaftet. Anleger müssen in der Lage sein, den Verlust ihrer gesamten Investition zu tragen. Die Berechtigung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren über das Securitize Markets ATS wird von Securitize Markets nach eigenem Ermessen erteilt. Angebote zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren können nur durch offizielle Angebotsunterlagen erfolgen, die wichtige Informationen über Risiken, Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit den jeweiligen Wertpapieren enthalten, die für den Handel auf dem Securitize Markets ATS zur Verfügung stehen. Anleger sollten ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen und werden dazu angehalten, einen Finanzberater, Rechtsanwalt, Buchhalter, Steuerberater oder anderen Fachmann zu konsultieren, der ihnen dabei helfen kann, die mit einer Anlagemöglichkeit verbundenen Risiken zu verstehen und zu bewerten. Vergangene Leistungen stellen keine Hinweise auf zukünftige Ergebnisse dar. Es besteht keine Garantie dafür, dass ein diversifiziertes Portfolio die Gesamtrendite steigert, ein nicht-diversifiziertes Portfolio übertrifft oder vor Verlusten schützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

