Deutsche Post AG Bonn WKN 555200

ISIN DE0005552004 Berichtigung der am 23. März 2022 veröffentlichten

Einberufung zur Hauptversammlung am 6. Mai 2022

Sehr geehrte Aktionäre, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 23. März 2022 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Freitag, den 6. Mai 2022, 10.00 Uhr, als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten einberufen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend die in TOP 10 (Billigung des Vergütungsberichts) unter Ziffer 3. abgebildete Tabelle 'Vergütungs- und Ertragsentwicklung' inhaltlich unverändert nochmals veröffentlicht.

Vergütungs- und Ertragsentwicklung 2020 2021 +/- % Entwicklung der Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder

€ Frank Appel 9.432.1621 9.665.3201 2 Ken Allen 3.595.679 9.614.4501 167 Oscar de Bok 808.338 1.089.9432 35 Melanie Kreis 1.697.454 9.580.2721, 3 464 Tobias Meyer 942.596 1.203.6882 28 Thomas Ogilvie 1.280.487 4.328.5593 238 John Pearson 1.051.893 1.274.0482 21 Tim Scharwath 1.427.054 4.381.8773 207 Entwicklung der Gesamtvergütung der Aufsichtsratsmitglieder

€ Dr. Nikolaus von Bomhard (Vorsitzender) 332.000 336.000 1 Andrea Kocsis (stv. Vorsitzende) 261.000 264.000 1 Dr. Günther Bräunig 97.875 116.000 19 Dr. Mario Daberkow 74.000 76.000 3 Ingrid Deltenre 113.000 130.667 16 Jörg von Dosky 74.000 76.000 3 Gabriele Gülzau 74.000 76.000 3 Thomas Held 113.000 115.000 2 Dr. Heinrich Hiesinger 46.7504 89.667 92 Mario Jacubasch 74.000 76.000 3 Thomas Koczelnik 194.000 200.000 3 Thorsten Kühn - 41.9174 n. a.5 Dr. Jörg Kukies - 115.1674 n. a.5 Ulrike Lennartz-Pipenbacher 74.000 76.000 3 Simone Menne 116.000 121.000 4 Lawrence Rosen - 28.2504 n. a.5 Dr. Stefan Schulte 151.000 156.000 3 Stephan Teuscher 116.000 134.667 16 Stefanie Weckesser 116.000 121.000 4 Prof. Dr.-Ing. Katja Windt 74.000 76.000 3 Entwicklung der Vergütung ausgeschiedener Vorstandsmitglieder

€ Roger Crook 1.346.7486 1.040.8866 -23 Jürgen Gerdes 2.282.7691, 6 8.984.2261, 6 294 John Gilbert 2.631.3061, 6 122.2956 -95 Lawrence Rosen 4.149.8926, 7 2.605.9456 -37 Walter Scheurle 611.9708 610.1348 0 Entwicklung der Vergütung ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder

€ Rolf Bauermeister 152.000 84.8334 -44 Werner Gatzer 154.000 17.5004 -89 Roland Oetker 152.000 102.3334 -33 Entwicklung der durchschnittlichen Gesamtvergütung der Belegschaft

€ Gesamtbelegschaft Deutsche Post AG 48.161 50.214 4 Ertragsentwicklung

MIO € Konzernjahresergebnis9 2.979 5.053 70 EAC Konzern 2.199 5.186 136 Free Cashflow Konzern 2.535 4.092 61 Jahresüberschuss Deutsche Post AG (HGB) 2.915 3.935 35

1 Enthält Auszahlungen aus mehreren LTIP-Tranchen 2 Anpassungsschritt zur Entwicklung der Vergütung auf ein marktübliches Gehaltsniveau 3 Enthält erstmalig seit Amtsantritt Auszahlungen aus der Langfristkomponente 4 Zeitratierliche Vergütung im Jahr des Eintritts/Austritts 5 Vorjahresvergleich nicht möglich 6 Vergütung aus nachlaufenden Vergütungskomponenten 7 Einmalbetrag aus der Kapitalisierung der betrieblichen Altersversorgung enthalten 8 Laufende Versorgung 9 Nach Abzug von nicht beherrschenden Anteilen Bonn, im März 2022 Deutsche Post AG Der Vorstand

