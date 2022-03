Am Mittwoch hat der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar Zahlen für das vierte Quartal gemeldet. Während beim Umsatz ein deutliches Plus zu Buche stand, bleiben die Margen schwach. An der Börse hielt sich die Enttäuschung aber in Grenzen, die Aktie machte die ersten heftigen Verluste schnell wieder wett.Im vierten Quartal machte JinkoSolar einen Umsatz von 2,57 Milliarden Dollar - 74 Prozent mehr als vor einem Jahr und deutlich mehr als die erwarteten 2,14 Milliarden Dollar. Verantwortlich ...

