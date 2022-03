Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFMittwoch, 27. April 2022, 20.15 UhrDa kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Unter anderen sind Dunja Hayali, Henry Maske, Tom Wlaschiha, Sonja Zietlow und Jürgen von der Lippe mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Johannes B. Kerner war im Vorfeld der Sendung selbst unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"ZDFMittwoch, 4. Mai 2022, 20.15 UhrDa kommst Du nie drauf!Die große Show der schrägen Fragen"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen.Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Unter anderen sind Andrea Kiewel, Atze Schröder und Jeannine Michaelsen mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.Johannes B. Kerner war im Vorfeld der Sendung selbst unterwegs und hat mehrere Fragen in Form von unterhaltsamen Einspielfilmen mitgebracht. Die angeregten Diskussionen und witzigen Spekulationen der Prominenten über die richtige Antwort versprechen launig und unterhaltsam zu werden, die Auflösung getreu dem Motto: "Da kommst Du nie drauf!"Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5179809