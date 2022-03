Taat Global Alternatives war vor über einem Jahr bei Kursen oberhalb von 3 € Bär der Woche. Inzwischen hat sich der Kurs gedrittelt. Die Einnahmen des Unternehmens, das für tabaklose Zigaretten steht - so zumindest das Gefühl - werden in sinnlosen IR-Kampagnen verfeuert. Die Verluste übersteigen die Umsätze. Börsenwert umgerechnet knapp 100 Mio. € für nicht mal 2 Mio. € Umsatz im letzten Geschäftsjahr. Wir sind verwundert, wie viele Privatanleger hier noch eine Story wittern.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 12.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



