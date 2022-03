In der Woche, die am 19. März endete, wurden in den USA 187.000 Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt. Das sind weniger als die erwarteten 212.000 und weniger als in der Vorwoche, in der 215.000 Anträge gestellt wurden (revidiert von 214.000), wie das US-Arbeitsministerium (DOL) am Donnerstag mitteilte. Der vierwöchige gleitende Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...