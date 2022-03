Dubai, Vae, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) -Neue kundenorientierte Markenidentität, Name und Slogan, die das Wachstum der Marke zu einer globalen Reisevertriebsplattform widerspiegelnDie TBO Group, eine führende globale Reisevertriebsplattform mit über einer Million Hotels auf ihrer Plattform und 100.000 Käufern in mehr als 110 Ländern, stellt ihren neuen kundenorientierten Markennamen - TBO.COM, ihr Logo und ihren Slogan - "Travel Simplified" - vorWährend sich die Welt auf das Wiederaufleben der Reisenachfrage vorbereitet, entscheidet sich TBO.COM für eine neue unverwechselbare Identität mit Farben, die die Kernwerte der Marke widerspiegeln. Die neue Positionierung markiert einen entscheidenden Moment für die Marke, die das komplexe Reisegeschäft für Käufer und Anbieter vereinfachen will, indem sie eine umfassende Palette von Reiseprodukten und -dienstleistungen auf einer Plattform zusammenführt.Von einem aktualisierten Erscheinungsbild bis hin zu einem erweiterten Produktangebot will TBO.COM seine Bemühungen vervielfachen, um die Wünsche und Bedürfnisse von Reiseeinkäufern und -anbietern in einer sich ständig weiterentwickelnden Welt zu erfüllen.Eine große Auswahl an Hotels, Reisezielen und Pauschalreisen ist jetzt zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich. Durch Buchungsanreize und Belohnungen werden Kosten und damit verbundene Komplexität reduziert, während dynamische Preisgestaltung, 56 verfügbare Währungen und grenzüberschreitende Zahlungen das Buchungserlebnis weiter erleichtern.Darüber hinaus haben die Anbieter sofortigen Zugang zu mehr als 100.000 Käufern in über 110 Ländern. Mit dem Zugang zum Prämienprogramm TBO+ und der Plattform für den Wissensaustausch TBO Academy können Lieferpartner nahtlos Marketingziele erreichen und ihre Marken und Reiseziele fördern.Bei dieser Gelegenheit sagte Gaurav Bhatnagar, Joint Managing Director von TBO.COM: "Wir freuen uns, unsere neue Identität als Teil der Entwicklung der Marke unseres Unternehmens einzuführen. Wir hoffen, dass das neue Travel Simplified-Angebot unsere Position als führende globale Reisevertriebsplattform stärken und das Geschäftswachstum unserer Partner weiter vorantreiben wird."Er fügte hinzu: "Reisende auf der ganzen Welt wollen ihre Zeit optimal nutzen und das Beste aus ihrem Reiseerlebnis herausholen. Durch die Kombination der Vorteile von Benutzerfreundlichkeit, Komfort und Schnelligkeit konzentrieren wir uns darauf, Käufer und Anbieter miteinander zu verbinden und das komplexe Ökosystem der Reisebranche zu vereinfachen, um bessere Erfahrungen zu ermöglichen."Mit dem Ziel, die Buchung so einfach wie möglich zu gestalten, möchte TBO.COM ein Reisepartner werden, der das Reisen für alle vereinfacht und unvergessliche und angenehme Erlebnisse auf der ganzen Welt bietet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772428/TBO_Logo.jpgPressekontakt:Amjad Saqer,asaqer@golin-mena.com,+971 050 866 4910Original-Content von: TBO.COM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162248/5179851