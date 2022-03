HAI ROBOTICS wird seine autonomen Case-Handling-Roboter (ACR) in Europa auf der bevorstehenden Transport- und Logistik-Innovationswoche (SITL) 2022 in Paris vom 5. bis 8. April ausstellen, eine Veranstaltung, die das Unternehmen als Sprungbrett in weitere europäische Länder sieht.

Die SITL 2022 wird auch das Debüt des lokalen europäischen Teams des Unternehmens sein.

HAI ROBOTICS gilt als bahnbrechender Innovator und hat sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Lagerautomatisierung mit einer flexiblen, leicht einsetzbaren und kostengünstigen Lösung anzuführen, die die Effizienz der Lieferkette in Europa massiv steigern wird.

Lokale Präsenz

Seit der Gründung seines regionalen Hauptsitzes in den Niederlanden Ende 2021 hat HAI ROBOTICS seine Präsenz schnell auf mehrere Länder wie Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, die Benelux-Staaten und Großbritannien ausgedehnt.

In kürzester Zeit wurde ein lokales Team zusammengestellt, bei dem es sich größtenteils um erfahrene Industrievertreter handelt.

Peter Guan, European General Manager von HAI ROBOTICS, sagte, dass HAI Robotics "bestrebt ist, in jeder der europäischen Schlüsselregionen lokale Spitzentalente einzustellen."

"Das Unternehmen hat bereits mehrere Führungskräfte aus dem jeweiligen Land eingestellt, die sich in der Branche der Logistikautomatisierung bewährt haben. Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren lokalen Talenten, die unser Service- und Supportniveau erhöhen können", sagte Guan.

"Wir bereiten uns darauf vor, mehr Ausstellungen in Europa zu realisieren", fügte er hinzu.

Als Experte für den Aufbau, die Strukturierung und das rasche Wachstum des Europageschäfts internationaler Unternehmen, die auf dem Markt Fuß fassen wollen, war Guan mehr als zehn Jahre lang Vertriebs- und Marketingdirektor bei Hikvision.

Auf der SITL 2022 wird Guan von Kai Ramadhin, VP of Sales Marketing Europe, und Thierry Hennebiq, Country Manager France, unterstützt. Beide wurden neu eingestellt.

Ramadhin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Logistikmarkt und war zuvor bei dem niederländischen Unternehmen Van Riet Material Handling Systems sowohl als Interims-CEO als auch als Direktor für Vertrieb und Marketing tätig.

Hennebiq verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Intralogistikbranche und war zuvor bei den führenden Systemintegratoren dieser Branche tätig, darunter TGW, Dematic und Vanderlande.

Die bessere Lösung

Im Vergleich zu bestehenden, insbesondere traditionellen, Lagerautomatisierungslösungen ist HAI ROBOTICS der Meinung, dass seine ACR-Systeme besser für europäische Kunden geeignet sind.

Ein Beispiel dafür ist Frankreich, wo die SITL 2022 stattfindet. Hennebiq sagte, dass angesichts der wachsenden Nachfrage nach logistischen Dienstleistungen "eine enorme Nachfrage zu beobachten ist".

"Wir glauben, dass unsere ACR-Lösung Logistikdienstleistern alles bietet, was sie brauchen, um ihre Lager zu optimieren und den Durchsatz und die Effizienz massiv zu steigern", sagte er.

Ramadhin sagte, dass die Zielbranchen von HAI ROBOTICS hauptsächlich 3PL, Einzelhandel und E-Commerce, Mode und FMCG sind. "Unsere ACR-Lösung ist auf die Handhabung von Produkten in diesen Märkten zugeschnitten."

Im Vergleich zu Logistikdienstleistern, die traditionell menschliche Arbeitskräfte beschäftigen, können die ACR-Systeme laut Ramadhin "die betriebliche Effizienz exponentiell steigern", während sie weniger Zeit für die Implementierung benötigen und kostengünstiger sind als herkömmliche Automatisierungslösungen.

"Die Lösung von HAI ROBOTICS bietet mehr Flexibilität hinsichtlich der Erweiterungsfähigkeit, der schnellen Einsatzzeiten und so weiter. So ist der Sweetspot unserer Lösung viel attraktiver", sagte er.

Ramadhin wies darauf hin, dass sich das Unternehmen auf die Schaffung eines lokalen Netzes von Systemintegratoren, Installations- und Servicepartnern konzentriert, sodass jeder Nutzer von ACR-Systemen überall in Europa einen schnellen und hochwertigen Service erwarten kann.

Seit dem Vorstoß nach Europa im vergangenen Jahr hat sich die Präsenz von HAI ROBOTICS im hiesigen Lagerlogistiksektor zügig entwickelt.

Es hat sich mit dem französischen Unternehmen Savoye zusammengetan, das globale Logistiklösungen entwickelt, und eine strategische Partnerschaft mit dem griechischen Marktführer für Intralogistik Voyatzoglou Systems geschlossen.

In einer Zeit, in der der E-Commerce boomt, wurde die ACR-Lösung des Unternehmens in einem Micro-Fulfillment Center in Europa eingesetzt, wodurch die Zustellung auf dem letzten Kilometer erheblich verbessert wurde.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service und Support zu bieten, sowohl durch unsere eigenen regionalen Teams als auch durch unser robustes Netzwerk von Installations- und Servicepartnern", sagte Ramadhin.

Besuchen Sie Stand K81, Paris Nord Villepinte Halle 6, während der SITL 2022, um die ACR-Systeme von HAI ROBOTICS live zu erleben.

ÜBER HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, ein Wegbereiter auf dem Gebiet der autonomen Case-Handling-Roboter (ACR), hat es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente, intelligente, flexible und maßgeschneiderte Lösungen für die Lagerautomatisierung unter Einsatz von Robotertechnologie und KI-Algorithmen zur Verfügung zu stellen. Ziel des Unternehmens ist es, für jede Fabrik und jedes Logistiklager einen Mehrwert zu schaffen. Das im Jahr 2015 unabhängig entwickelte HAIPICK ACR-System ist das weltweit erste seiner Art.

HAI ROBOTICS wurde 2016 in Shenzhen (China) gegründet und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Japan, Südostasien, Hong Kong und Taiwan, die Kunden in mehr als 30 Ländern und Regionen bedienen.

