Der Rubel hat am Donnerstag seine zwischenzeitlichen Gewinne zum Dollar und Euro wieder eingebüsst.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag in einem recht ruhigen Handel um 1,10 US-Dollar gependelt. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1002 Dollar. Zum Franken notiert der Euro am Nachmittag leicht höher bei 1,0244 nach 1,0233 am Mittag, jedoch etwa auf dem Stand vom Vorabend. Die SNB teilte am Vormittag mit, dass sie die Leitzinsen nicht antaste und damit ihre expansive Geldpolitik...

