Nachdem es für den norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel zuletzt monatelang an der Börse nur nach unten ging, scheint die Aktie jetzt den Turnaround geschafft zu haben. Denn die Diskussion um die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen Russlands hat zu einem massiven Umdenken in der EU-Kommission geführt und könnte die angestrebte Energiewende deutlich beschleunigen. Passend dazu konnte NEL jetzt eine 150 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung still und heimlich am Markt platzieren…

Dabei wurden die neuen Aktien zu einem Kurs von umgerechnet 1,60 Euro ausgegeben. Ein Niveau, das vor einigen Wochen noch völlig undenkbar war. Denn Mitte Februar notierte der Kurs noch bei 1,06 Euro! Doch die jüngste Rallye und vor allem die gigantische Perspektive der Wasserstoffbranche macht NEL wieder super-interessant. ...

