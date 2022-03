Arctic Blue Beverages hat jetzt mit Hang Oat Vanilla sein erstes Ready-to-Drink-Getränk (RTD-Getränk) auf Haferbasis auf den Markt gebracht. Das trinkfertige Produkt ist bereits in Finnland erhältlich und wird später in diesem Jahr auch in Europa verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005605/de/

Arctic Blue Beverages has launched Hang Oat Vanilla, their first oat-based ready-to-drink (RTD). The product is already on sale in Finland and will later this year be more widely available in Europe. The novelty drink is based on the multi-award winning Arctic Blue Gin. "This new product expands our range of oat-based products. It is aimed especially at younger, conscious people, for whom sustainability is important, "says Valtteri Eroma, CEO of Arctic Blue Beverages. (Photo: Business Wire)