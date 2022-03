DJ PTA-Adhoc: Decheng Technology AG: Bezugsangebot

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta040/24.03.2022/17:55) - Der Vorstand der Decheng Technology hat am 23. März 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24. März 2022 die Einzelheiten der Kapitalerhöhung festgelegt, die nach den Regelungen des von der Gläubigerversammlung beschlossenen Insolvenzplanes durchzuführen ist. Gemäß dem Insolvenzplan wird das auf 61.458,00 EUR herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um 1.536.450,00 EUR auf 1.597.908,00 EUR erhöht durch Ausgabe von 1.536.450 auf den Inhaber lautenden Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,00 EUR (Bezugspreis). Den Aktionären wird das Bezugsrecht auf die Aktien aus der Kapitalerhöhung entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital nach Durchführung der Kapitalherabsetzung in einem Bezugsverhältnis von 1:25 gewährt, d.h. eine Aktie nach Kapitalherabsetzung gewährt ein Bezugsrecht auf 25 Aktien aus der Kapitalerhöhung. Da die im Insolvenzplan vorgesehene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 500:1 technisch noch nicht umgesetzt wurde, sind aktuell noch 30.729.857 Aktien der Gesellschaft im Umlauf. Daher entspricht das Bezugsverhältnis 1:25 einem Bezugsverhältnis von 20:1 basierend auf dem aktuellen gehaltenen Aktienbestand des bezugsberechtigten Aktionärs. Die Bezugsfrist läuft vom 28. März 2022 bis zum 11. April 2022. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,00 je Aktie. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Bezugsangebot, welches am 28. März 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird und ab diesem Zeitpunkt zusammen mit dem Zeichnungsschein auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://decheng-ag.de/investor-relations/kapitalerhoehung abrufbar sein wird.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Decheng Technology AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-83 E-Mail: info@decheng-ag.de Website: www.decheng-ag.de

ISIN(s): DE000A1YDDM9 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

