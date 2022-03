Vaduz (ots) -Der Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine vor einem Monat stellt eine Zeitenwende für Europa dar. Im Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Artem Rybchenko bekräftigte Regierungsrätin Dominique Hasler erneut die Solidarität Liechtensteins mit der Ukraine und seiner Bevölkerung.Das Videotelefonat mit Botschafter Rybchenko stand ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Regierungsrätin Hasler unterstrich dabei die von Beginn an klare Positionierung der liechtensteinischen Regierung in der Verurteilung der russischen Militärinvasion als eklatanten Bruch mit dem Völkerrecht. Liechtenstein setzt sich auch weiterhin entschlossen für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ein.Gegenstand des Austausches war insbesondere die Solidarität Liechtensteins mit der Ukraine und seiner notleidenden Bevölkerung. Regierungsrätin Hasler betonte in diesem Zusammenhang sowohl die strikte und vollumfängliche Umsetzung der EU-Sanktionen gegenüber Russland, als auch die umgehende humanitäre Hilfe für die ukrainische Zivilbevölkerung in Not. Die Unterstützung von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern, sowie weitere Hilfsmassnahmen im Bereich der humanitären Nothilfe wurden ebenfalls besprochen.Botschafter Rybchenko zeigte sich sehr dankbar über die Zusammenarbeit mit der liechtensteinischen Regierung sowie die Solidaritätsbekundungen vieler privater Akteurinnen und Akteure in Liechtenstein.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportMartin Frick, Leiter Amt für Auswärtige AngelegenheitenT +423 236 60 50Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100887013