DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter nach abwartendem Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Donnerstag nach einem volatilen Verlauf mit kleinen Abgaben geschlossen. Der Markt hofft noch weiter auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges. "Aber am Aktienmarkt gibt es derzeit eine Menge offener Fragen. Niemand weiß, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern, wie hoch die Energiepreise und damit auch die Inflation steigen und wie oft die Fed in diesem Jahr die Zinsen erhöhen wird", hieß es bei CMC einschränkend. Der Markt sei noch nicht über den Berg.

Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 14.274, der Euro-Stoxx-50 büßte 0,2 Prozent auf 3.863 ein. Tendenziell stützend wirkten überraschend solide globale Einkaufsmanagerindizes. Diese linderten die Stagflations-Sorgen im Markt etwas.

KKR bekräftigt Interesse an Telecom Italia

Für Telecom Italia ging es an der Mailänder Börse um 8,4 Prozent nach oben. US-Finanzinvestor KKR hat sein Interesse an der Telecom Italia Medienberichten zufolge bekräftigt. KKR habe in einem Brief bestätigt, weiterhin an einer Übernahme des ehemaligen Staatsmonopolisten interessiert zu sein, berichten Bloomberg und Reuters. Der Investor führe Gespräche mit den Behörden zu dem Thema. Im November war KKR schon einmal an Telecom Italia wegen einer Übernahme und einem Rückzug von der Börse herangetreten. In dem Vorschlag wurde der Konzern mit 10,8 Milliarden Euro bewertet.

Kräftig nach oben um 7,1 Prozent ging es auch bei Daimler Truck. Als überraschend positiv beurteilten Marktteilnehmer den Ausblick: So liege die Umsatzerwartung etwa 5 Prozent über den Erwartungen. Auch die Prognose für die EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent sehe verglichen mit der Markterwartung von 7,7 Prozent gut aus.

Delticom rauschten dagegen nach Vorlage der Zahlen um fast 30 Prozent ins Minus. Das Unternehmen warnte, die Folgen des Kriegs in der Ukraine, etwa der Einfluss steigender Preise an den Tankstellen auf die Reifennachfrage, ließen sich noch nicht abschätzen. Weder in der Ukraine noch in Russland ist Delticom vertrieblich aktiv.

Heidelcement verloren 4,4 Prozent. Die russische Invasion der Ukraine mache es dem Unternehmen nach eigener Aussage unmöglich, für 2022 eine verlässliche Aussage über die Auswirkungen auf das Geschäft abzugeben, doch seien negative Einflüsse infolge der starken Schwankungen auf den Energiemärkten wahrscheinlich, so Goodbody.

Nach enttäuschend aufgenommenen Ausblicken brachen Jungheinrich um 17 Prozent und SGL um 8,8 Prozent ein. Morphosys gewannen 9,3 Prozent auf 26,11 Euro. Berenberg hat die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro gestartet. Mit der Akquisition von Constellation wandele sich Morphosys von einem Biotechnologie-Unternehmen auf Basis von Antikörpern in ein auf Blutkrebs fokussiertes Biopharma-Unternehmen.

Für Renault ging es an der Pariser Börse um 0,8 Prozent nach unten. Grund war der Produktionsstopp des russischen Werks des Autobauers. Nach Einschätzung von Stifel könnte dies den Auftakt bilden für einen vollständigen Rückzug der Franzosen aus Russland. Renault prüft derzeit Optionen für seine Beteiligung an Avtovaz, dem Hersteller von Lada. Renault hält 68 Prozent.

Zur Rose stürzen ab

Wenig Konkretes sahen Händler im Ausblick von Online-Apotheke Zur Rose, der Mutter von Doc Morris. Die Aktien setzten ihren Kursabsturz daher um weitere 12,7 Prozent fort. Zur Rose hänge weiterhin an der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. "Die Voraussetzung für eine Neubewertung sind gut, aber erst wenn es richtig los geht", so ein Händler.

"Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab", so ein Marktteilnehmer zur Credit Suisse. Die Bank hat einen Gerichtsprozess auf den Bermudas verloren, der sie nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen US-Dollar kosten wird. Die schweizerische Großbank prüft nun, ob getätigte Rückstellungen ausreichen. Die Aktien fielen 0,7 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.863,39 -5,83 -0,2% -10,1% Stoxx-50 3.686,12 +4,74 +0,1% -3,5% Stoxx-600 453,07 -0,96 -0,2% -7,1% XETRA-DAX 14.273,79 -9,86 -0,1% -10,1% FTSE-100 London 7.481,46 +20,83 +0,3% +1,0% CAC-40 Paris 6.555,77 -25,66 -0,4% -8,4% AEX Amsterdam 720,85 -0,96 -0,1% -9,7% ATHEX-20 Athen 2.036,94 -28,86 -1,4% -4,9% BEL-20 Bruessel 4.114,12 -15,07 -0,4% -4,6% BUX Budapest 43.817,63 -795,10 -1,8% -13,6% OMXH-25 Helsinki 4.852,59 -42,84 -0,9% -12,1% ISE NAT. 30 Istanbul 2.419,99 -11,22 -0,5% +19,5% OMXC-20 Kopenhagen 1.708,22 -31,43 -1,8% -8,4% PSI 20 Lissabon 5.774,58 +28,39 +0,5% +4,2% IBEX-35 Madrid 8.305,10 -23,30 -0,3% -4,7% FTSE-MIB Mailand 24.401,48 +102,82 +0,4% -11,1% RTS Moskau 0,00 0,00 0,0% -41,3% OBX Oslo 1.140,01 -2,71 -0,2% +6,7% PX Prag 1.349,46 +9,17 +0,7% -5,4% OMXS-30 Stockholm 2.134,16 -21,48 -1,0% -11,8% WIG-20 Warschau 2.138,80 +17,94 +0,8% -5,7% ATX Wien 3.254,68 -75,01 -2,3% -13,4% SMI Zuerich 12.131,45 +31,95 +0,3% -5,8% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:16 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0985 -0,2% 1,0988 1,1001 -3,4% EUR/JPY 134,36 +0,9% 133,49 133,17 +2,7% EUR/CHF 1,0233 -0,1% 1,0246 1,0242 -1,4% EUR/GBP 0,8336 -0,0% 0,8333 0,8333 -0,8% USD/JPY 122,31 +1,0% 121,52 121,05 +6,3% GBP/USD 1,3179 -0,1% 1,3187 1,3201 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3823 -0,1% 6,3813 6,3878 +0,4% Bitcoin BTC/USD 44.078,51 +3,7% 43.015,58 42.692,30 -4,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 112,98 114,93 -1,7% -1,95 +52,8% Brent/ICE 119,94 121,60 -1,4% -1,66 +55,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.964,52 1.945,23 +1,0% +19,29 +7,4% Silber (Spot) 25,67 25,16 +2,1% +0,52 +10,1% Platin (Spot) 1.028,45 1.024,44 +0,4% +4,01 +6,0% Kupfer-Future 4,74 4,76 -0,5% -0,02 +6,2% ===

March 24, 2022 13:20 ET (17:20 GMT)

