Synergis Software, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Verwaltung von technischen Dokumenten und Workflows, meldete heute, dass Synergis Adept in den Kategorien "Enterprise Content Management" und "Product Data Management" in den G2 Grid Berichten für das Frühjahr 2022 als Leader ausgezeichnet wurde. G2 ist eine Peer-to-Peer-Website für die Bewertung von Unternehmenssoftware, die Unternehmen bei der Auswahl der besten Software-Tools für ihre Geschäftstätigkeit unterstützt. Die jeweiligen Softwareprodukte im Leader-Quadranten erhalten von verifizierten Anwendern eine hohe Bewertung und weisen eine hohe Marktpräsenz auf.

Im Frühjahrsbericht 2022 von G2 erhielt Adept Software 18 G2-Badges mit Top-Platzierungen für "Best Usability", "Fastest Implementation", "Ease of Setup", "Ease of Admin" und "Highest User Adoption". Synergis erhielt die Auszeichnungen "Easiest to do Business With" und "Best Support", die sich das Unternehmen auch schon in den vergangenen sieben Quartalen kontinuierlich sichern konnte.

"Diese Auszeichnungen honorieren die Erfahrung, die wir mit unserer Software weitergeben, sowie die Beziehungen, die wir mit einigen der weltweit besten Unternehmen knüpfen", so Scott Lamond, Vice President des Bereichs Marketing von Synergis Software. "Unsere oberste Priorität gilt der Wertschöpfung auf eine für unsere Kunden nutzbringende Weise. Daher sind uns die G2-Ergebnisse sehr wichtig. Unsere Kunden reichen von kleinen bis hin zu sehr großen Unternehmen aus verschiedensten Branchen, die alle Teil der Synergis-Familie sind. Wir danken ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, ihnen bei unserem gemeinsamen Wachstum noch mehr Nutzen bieten zu können."

G2 hebt den Wert von Adept, der Softwarelösung zur Verwaltung technischer Dokumente, in drei Kategorien hervor: "Enterprise Content Management", "Product Data Management" und "Construction Drawing Management". Zu den G2-Badges für das Frühjahr 2022 zählen unter anderem:

Leader Enterprise Content Management (ECM)

Leader Product Data Management (PDM)

Momentum Leader Enterprise Content Management (ECM)

Momentum Leader Product Data Management (PDM)

High Performer Mid-Market Enterprise Content Management (ECM)

High Performer Mid-Market Product Data Management (PDM)

High Performer Construction Management

High Performer Construction Drawing Management

Best Relationship

Best Support

Best Support Small-Business

Easiest To Do Business With Mid-Market

Easiest To Do Business With

Easiest To Do Business With Small-Business

Fastest Implementation

Highest User Adoption

Most Implementable

Best Usability

Die G2-Berichte basieren auf direktem Kundenfeedback und auf dem speziellen Algorithmus von G2, der die Kundenzufriedenheit und Marktpräsenz in Echtzeit berechnet.

Weitere Informationen zu der Berichterstattung über Adept in den G2-Berichten für das Frühjahr 2022 erhalten Sie auf unserer Website.

Stellungnahmen von verifizierten Anwendern zu Synergis Adept

"Mit Adept verwalten wir digitale Ressourcen im Wert von Milliarden von Dollar, die geistiges Eigentum von Dow von unschätzbarem Wert enthalten, und Tausende von Anwendern an mehreren Dutzend Standorten weltweit nutzen das Produkt."

Teresa Yang, Product Manager für Document Management von Dow Chemical

"Ich kenne kein vergleichbares Softwareunternehmen, das so eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet. Die Mitarbeitenden reagieren enorm schnell und lösen Kundenprobleme stets vorbildlich. Dieses Engagement bei einem System, ohne das das Unternehmen nicht funktioniert, ist von unschätzbarem Wert."

Ryan Mongeau, Director of Technology von Space Age Electronics

"Adept hat die Effizienz unserer Prozesse um 200 Prozent gesteigert. Was mit den Vorgängersystemen Stunden gedauert hat, kann ich jetzt in wenigen Minuten erledigen. Das überaus leistungsfähige System bietet unbegrenzte Möglichkeiten, weitere nützliche Informationen für zukünftige Projekte einzubinden. Die Helpdesk-Mitarbeiter nehmen sich jeder Frage an, die ich ihnen zur Verbesserung oder Rationalisierung unserer Prozesse vorlege, und stellen entsprechende Lösungen bereit."

Milias H, The Folger Company, Dienstleistungsunternehmen für das Dokumentenmanagement

Über Synergis Software

Synergis Software ist ein weltweit führender Anbieter von Dokumentenverwaltungs- und Workflowlösungen und hat die Software Synergis Adept entwickelt. Adept wird von mehr als 120.000 Anwendern in Dutzenden von Branchen genutzt und bietet in einer sicheren, kollaborativen Umgebung schnellen, zentralen Zugriff auf Konstruktions- und Geschäftsdokumente. Adept Integrator verbindet Ihre Unternehmensanwendungen, damit Sie Ihre Daten und Geschäftsprozesse reibungslos in Ihrer gesamten IT-Infrastruktur einsetzen können.

Als Unternehmen, das von Frost Sullivan zum führenden Anbieter von Kundendienstleistungen auf dem globalen Markt für technisches Informationsmanagement ernannt wurde und bei Helpdesk International seit drei Jahren in Folge weltweit unter den ersten fünf Anbietern rangiert, setzen wir uns unermüdlich für unsere Kunden ein.

Synergis Technologies LLC wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bucks County im US-Bundesstaat Pennsylvania. Es handelt sich um ein Unternehmen in Privatbesitz, das privat finanziert wird.

Adept hat sich seit über 30 Jahren im Einsatz durch Ingenieure bei Kunden wie Dow Chemical, Con Edison, General Mills, Merck, NASA und Nucor Steel bewährt.

Über G2 Crowd

G2 ist der weltweit größte Technologiemarktplatz, auf dem Unternehmen die beste Technologie finden, prüfen und verwalten können, die sie benötigen, um ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können. Heute verzeichnet G2 mehr als 3 Millionen Besucher, welche authentische Bewertungen über Tausende von Softwareprodukten und professionellen Dienstleistungen lesen und selbst schreiben.

