FINEOS-Produktaktualisierungen steigern die Effizienz von Vertrieb und Service, ermöglichen die schnelle Markteinführung neuer Produkte und verbessern die Kundenerfahrungen

Die FINEOS Corporation (ASX:FCL), die weltweit führende Kernplattform für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen, hat eine Reihe von Produktaktualisierungen innerhalb der cloud-nativen FINEOS-Plattform veröffentlicht. Diese Aktualisierungen bieten erweiterte Funktionen der Produkte für Gruppenversicherungen, freiwillige Versicherungen und Absenzenmanagement. Sie erfüllen die Anforderungen des gesamten Kundenspektrums, d. h. von Versicherern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, um die Effektivität von Vertrieb und Service zu unterstützen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen und die Kundenerfahrung zu verbessern.

"Dieses Release ist ein weiterer bedeutender Schritt nach vorne in der Art und Weise, wie die FINEOS-Plattform alle Teile der Wertschöpfungskette in Bereichen Gruppenversicherungen, freiwillige Versicherungen und Absenzenmanagement bedient. Wir lösen jetzt noch mehr Probleme für unsere Kunden und das auf einzigartige Weise", so Eoin Kirwan, Chief Product Officer, FINEOS.

Die Erweiterungen der FINEOS-Plattform für Gruppenversicherungen, freiwillige Versicherungen und Absenzenmanagement umfassen folgende Funktionen:

Effektivität von Vertrieb und Underwriting

Integriertes Experience Rating: NextGen-Funktionalität, die den für Underwriting und Versicherungsmathematik zuständigen Teams eine Steigerung der Rentabilität in ihrem gesamten Geschäftsbestand ermöglicht. Durch integrierte Benutzererfahrung kann ein Underwriter Daten aus früheren Schadensfällen nutzen, um den optimalen Tarif für Kunden zu finden und gleichzeitig führende Prinzipien des Risikomanagements für den Versicherer zu bieten. Der Erfahrungswert wird auf Basis der Regeln und Präferenzen der Versicherer mit dem manuellen Wert kombiniert.

Das verbesserte Underwriting für Gruppenversicherungen bietet zum Zeitpunkt der Angebotserstellung einen Überblick über den Arbeitgeber:

LIMRA LDEx API-Erweiterungen: Zu den erweiterten LIMRA LDEx APIs zählen die Anbindung an das Absence Management und die Datenverwaltung.

Beschleunigte Markteinführung von neuen Produkten

Produktverbesserungen für freiwillige Leistungen in den Bereichen Policen, Abrechnung und Forderungen: Erweiterte Funktionen für die Integration und Automatisierung von Prozessen zur Schadensabwicklung bei Unfällen, kritischen Krankheiten und Krankenhausaufenthalten ermöglichen es Versicherern, integrierte Berechtigungs- und Abschlussdaten für Mitgliederwahlen zu nutzen, um die beschleunigte Abwicklung von Ansprüchen und die automatische Antragsanerkennung im Bereich freiwilliger Produkte zu fördern.

Zusätzliche Mitgliederverwaltung und Rechnungsverarbeitung: Dieses Release bietet eine erweiterte Unterstützung für die verschiedenen Verwaltungsmodelle in der Gruppenversicherung und für die Mitgliederverwaltung am Arbeitsplatz.

Verbesserungen bei der Abrechnung: Die verbesserteVerarbeitung von Listenrechnungen unterstützt die vom Markt geforderte stärkere Verbraucherorientierung von Produkten und Dienstleistungen mit zusätzlicher Abrechnungsunterstützung für versicherte "Paid Family and Medical Leave" (PFML)-Policen.

Kundenerfahrung

Stabiles Dashboard und Berichtsportal für Arbeitgeber sowie APIs: Echtzeit-Daten-Dashboards ermöglichen es Arbeitgebern, Informationen über die Abwesenheit von Mitarbeitern einzusehen und die Daten in grafischen Ansichten zu überprüfen sowie die Daten nach Abwesenheitsgründen, Gruppen und Daten zu filtern. Die Berichte können im Excel- oder PDF-Format exportiert werden, um Einblick in die Details der einzelnen Fälle zu erhalten.

Verbesserung der Prozesse bei befristeter Beurlaubung: Dieses Release reduziert Probleme im Zusammenhang mit befristeter Beurlaubung, einschließlich der Bereitstellung des richtigen Maßes an Informationen und Automatisierung, Low-Touch- und No-Touch-Optionen, wie z. B. die Überfrequenz-Toleranzregel.

Integration von bezahltem Urlaub: Eine verbesserte Integration und Automatisierung zwischen bezahltem Urlaub, unbezahltem Urlaub, Arbeitsunfähigkeit und freiwilligen Leistungen, die sich auf den einzelnen Urlaubsgrund eines Mitarbeiters beziehen, reduziert Doppelarbeit und Fehler und bietet eine zentrale Informationsquelle entlang der gesamten Wertschöpfungskette für alle Elemente des Urlaubsantrags eines Mitarbeiters.

"Als einzige speziell entwickelte, Cloud-native Kernversicherungslösung für den Lebens-, Unfall- und Gesundheitsmarkt ist die FINEOS-Plattform den technischen und betrieblichen Anforderungen der Versicherer immer einen Schritt voraus", erklärte Michael Kelly, CEO von FINEOS. "Die FINEOS-Plattform kann als End-to-End-Kernlösung oder in Form von Komponenten zur schrittweisen Umgestaltung eingesetzt werden und bietet etwas für die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Employee Benefits, einschließlich einer besseren Unterstützung des Verkaufs- und Serviceprozesses, der Kundenerfahrung und der Fähigkeit, eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, wie z. B. Absenzenmanagement, zu verarbeiten", fügte Kelly hinzu.

Über FINEOS Corporation

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer auf der ganzen Welt und arbeitet mit sieben der zehn größten Versicherer von Sozialleistungen in den USA sowie mit sechs der größten Lebensversicherer in Australien zusammen. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt verzeichnet FINEOS weiterhin ein schnelles Wachstum und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS-Plattform ist die einzige speziell entwickelte End-to-End-SaaS-Versicherungslösung für den Lebens-, Unfall- und Gesundheitsmarkt. Die FINEOS AdminSuite bietet branchenführende Funktionen für die Kernverwaltung, einschließlich Absenzenmanagement, Abrechnung, Schadensabwicklung, Zahlungen, Policenverwaltung, Anbieterverwaltung sowie Neugeschäft und Underwriting; alle diese Funktionen sind so konfigurierbar, dass sie unabhängig oder als Suite betrieben werden können. Die FINEOS Engage-Lösung mit maschinellem Lernen ermöglicht robuste digitale Engagement-Pfade, die auf den Menschen ausgerichtet sind, und die FINEOS Insight-Lösung bietet vorausschauende Analysen und Berichte für das gesamte Unternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.FINEOS.com.

