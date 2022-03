Bekanntlich ist der Tech-Sektor in jüngerer Vergangenheit schwer unter Druck geraten und das ging auch am iPhone-Hersteller nicht spurlos vorbei. Ausgehend vom Allzeit-Hoch bei 182,94 USD wertete jener zeitweise bis auf rund 150 USD ab, was Verlusten von annähernd 20 Prozent entspricht. Wie sich zeigt, sollte der Titel aber noch lange nicht abgeschrieben werden.Viele, was den Tech-Sektor in den letzten Monaten belastete, ist für Apple (US0378331005) überhaupt nicht weiter relevant. Dazu zählen vor allem Sorgen um steigende Zinsen, durch welche Kredite in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...