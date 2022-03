Apple-Mitgründer Steve Wozniak ist kein Fan von Facebook. Dessen Datenhunger bereite ihm sogar ein wenig Angst, sagte "The Woz" in einem Podcast. Er habe Facebook daher verlassen und schaue seine geliebten Hundevideos jetzt bei der Konkurrenz. Tech-Veteran Steve "The Woz" Wozniak ist auch mit 71 Jahren noch dick im Geschäft. Nachdem der Apple-Mitgründer 2020 eine Firma an den Start gebracht hat, die Blockchain-Technologie für eine Steigerung der Energieeffizienz nutzt, folgte im Herbst 2021 ein privates Raumfahrtunternehmen. Wozniak ist auch nie um eine Antwort verlegen, wenn er zu Entwicklungen in der Tech-Branche gefragt wird. Jetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...