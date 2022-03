Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial am Donnerstag ein Anstieg um 1,02 Prozent auf 34 707,94 Punkte.New York - Trotz des Kriegs in der Ukraine haben die Anleger am Donnerstag bei US-Aktien wieder zugegriffen. Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial ein Anstieg um 1,02 Prozent auf 34 707,94 Punkte. Im Verlauf nachgebende Ölpreise milderten dabei die Konjunktursorgen, die das hohe Preisniveau zuletzt geweckt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,43 Prozent auf 4520,16 Zähler.

